Yaşlı Kadının Evi Çöplük Haline Geldi - Son Dakika
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Genel

Yaşlı Kadının Evi Çöplük Haline Geldi

Antalya'nın Serik ilçesindeki yaşlı bir kadının evinin bahçesinden 2 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Apartman sakinlerinin şikayetleri üzerine yapılan temizlik çalışmaları sırasında çöpler toplandı. Sakinler, daire içerisinde de ciddi sağlık sorunlarına yol açan çöplerin temizlenmesi için kamu kurumlarına başvuracak.

12.12.2024 22:05
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Yaşlı kadının evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı

Mahalle sakinlerinin tepki gösterip şikayet ettiği evdeki çöpler, kamyonlara yüklenip alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşlı kadının evinin bahçesinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı. Durumdan şikayetçi olan apartman sakinleri dairedeki çöplerin de temizlenmesi için kamu kurumlarına müracaatta bulunacaklarını söyledi.

Serik ilçesi Kökez Mahallesinde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan Fethiye G. isimli yaşlı kadının biriktirdiği çöpler binada oturanları yıldırdı. Duruma tepki gösteren apartman sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine zabıta ve temizlik işleri ekipleri çöplerin bulunduğu apartmana gitti. Bu sırada temizlik çalışması yapan apartman sakinleri apartmanın bahçesindeki 2 kamyon çöpü toplayıp belediyeye ait araçlara yükleyerek çöplüğe gönderdi.

Dairenin içerisinde ve balkonlarında da çöplerin olduğunu belirten sakinler dairedeki çöplerin de temizlenmesi için kamu kurumlarına müracaatta bulunacaklarını söyledi.

Bina sakinlerinden Semra Sarıdağ, "Kocası kendisini terk edip gitti, çocukları da bakmıyor. Çöpte ne bulduysa hepsi evde. Bu çöpler yüzünden evimize koku geliyor, fare geliyor, hamam böcekleri geliyor. Çocuğum evden aşağıya inemiyor. Bahçede oynayamıyor. Çocuğumun vücudu tamamen alerji oldu. Ben kendisinden şikayetçiyim. Kendisi şu anda yok. Kendisi çöp topluyor. 4 odalık dairesi var ama dairenin içi tamamen çöp dolu olduğu için bahçede yatıyor. Kendisi mülk sahibi. Tek başına yaşıyor. Çöp topluyor. Çöplerin içinde yaşıyor. Ben de şikayetçiyim komşular da şikayetçi. Her yere müracaat ettik. Yeni bir kanun çıkmış. Savcılığa şikayette bulunacağız" dedi.

Mevlüt Ekici ise, "Kokudan, çöpten, fareden dolayı evimizi terk edip gideceğiz. Yaklaşık 10 yıldır böyleyiz. Çöplerden evine girip yatamıyor. Yağmurda dahi dışarıda yatıyor" diye konuştu.

Sibel Sarıdağ da, "Daha 2-3 gün önce kendisini uyardım. Tamam ablacığım temizleyeceğim dedi ama sonuç aynı. Apartman çöpten geçilmiyor. Çocukları utansın. Bizim de annemiz var. Her gün arıyorum evime getiriyorum. Çocukları utansın kadın hasta çünkü" dedi.

Daha önce de ekiplerin bahçede temizlik çalışması yaptığı, yaşlı kadının gündüz çöp toplamaya gittiği ve akşamları evine geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Genel Yaşlı Kadının Evi Çöplük Haline Geldi - Son Dakika

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