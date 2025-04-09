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Yeni F-16 Pilotları Mezun Oldu

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Balıkesir'de 78'inci Dönem F-16 pilotları mezuniyet töreni ile eğitimlerini tamamladı.

09.04.2025 13:30
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Gökyüzü yeni kartallara emanet

78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlayan pilotlar mezun oldu

BALIKESİR – Balıkesir'de 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlayan savaş pilotları düzenlenen törenle mezun oldular.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Hava Kuvvetleri Komutanlığının komuta kademesi, eğitim gören savaş pilotlarının aileleri ve askeri personel katıldı.

Yapılan konuşmaların ardında dönem birincisi yaş kütüğüne 78'inci dönem maketini çaktı. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu dönem birincisine mezuniyet belgesini verdi. Eğitimi tamamlayan savaş pilotlarına mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu genç F-16 pilotlarına seslenerek, "Aileleriniz ki karşımızda oturuyorlar, sizin üzerinizde büyük emekleri ve hakları var. Hava Kuvvetleri saflarına katılmanıza kadar olan süreçte onlar sizleri yetiştirdiler ve bu ülkeye armağan ettiler. Biz onların verdiği bu emaneti hakkını vereceğinize inanarak sizleri seçtik ve yetiştirdik. Dolayısıyla sizin üzerinizde ailelerinizin olduğu kadar bu günlere gelmenize vesile olan Havva Kuvvetleri personeli ve özellikle de öğretmenlerinizin büyük emeği hakkı var. Bunu asla unutmayın. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Ailelerinizi, öğretmenlerinizi sevgiyle, saygıyla yad edin" dedi.

Orgeneral Kadıoğlu genç savaş pilotlarının önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Henüz onlar için mücadele bitmedi. Önümüzdeki en az bir, bir buçuk sene filolarda yine öğretmenlerinin nezaretinde uçmaya devam edecekler. Bundan bir, bir buçuk sene sonra biz onlara diyeceğiz ki 'Bu adamı koluma alırım, harbe giderim, ona güvenirim ve onunla birlikte savaşabilirim.' O yüzden önlerinde uzun bir yol var" diye konuştu.

Genç pilotların durmadan ve yorulmadan eğitimlerine devam edeceklerini ifade eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, "Mesleklerinden düze çıkmak diye bir şey yok. Her zaman 30 ila 70 derece arasına değişen bir yokuştan başka bir şey yok önlerinde. 30 derecede soluklanacaklar, 70 derecede soluksuz kalacaklar. Bundan sonra daha ikili kol lideri, dördü kol lideri, öğretmen pilot olacaklar. ve pek çok eğitimlerle mesleklerinde son derece güzel yerlere gelecekler. ve ellerini yeni gelen gençlere vermek suretiyle üstlerine düşen vazifeyi yerine getirmenin verdiği vicdani rahatlıkla yeni nesillere emanetlerine aktaracaklar. Bu manada mezuniyetlerini tekrar kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sağlık ve esenlik içerisinde bir ömür temenni ediyorum. Kazasız, belasız bir şekilde meslek hayatlarını sürdürmelerini diliyorum. Allah hepinizin yolunu, bahtını açık etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, 78'inci Dönem F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimini tamamlayan pilotlar ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yeni F-16 Pilotları Mezun Oldu - Son Dakika

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