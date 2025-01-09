Yenikapı Yalı İhsan Zini Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Yenikapı Yalı İhsan Zini Camii'nin Temeli Atıldı

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Fatih Belediyesi tarafından Yenikapı'da Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli törenle atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, camilerin bağışlarla yapıldığını vurguladı.

09.01.2025 18:19  Güncelleme: 18:25
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Yenikapı Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli atıldı

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: "Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor"

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından Fatih Yenikapı'da Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor" dedi.

Fatih Belediyesi ile İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ortaklaşa yapacağı Yenikapı'da ibadete açılacak olan Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri ve mahalleli katıldı. Temel atma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Daha sonra vakıf yöneticiler İhsan Zini ve Hakan Zini, duygularını ifade etti.

"Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor"

Temel atma töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "1453'ten 110 yıl önce bu karşı taraflar, ecdadımızın yönetimi altındaydı. Topkapı, Zeytinburnu itibariyle o genelde de ecdadımız vardı. Fatih, fethin müjdelenen yeri. Ecdadımız bu topraklarda kaldığı yüzyıllar içerisinde eserler bırakmış. Belediye başkanı olunca bazı sırlar gördüm" dedi.

"Önemli bir hayır olarak görüyoruz"

Konuşmasına devam eden Başkan Turan, "Bu ufacık alanda 400'e yakın cami var onlarca medrese var. Fatih'te 12 bin tane kültürel eser var. Allah İhsan Amca'dan razı olsun. Biz bu ihya camileri yaparken şu ana kadar hiçbir camiyi kamu parasıyla yapmıyoruz. Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor. Bunu önemli bir hayır olarak görüyoruz. Hayırsever İhsan Amcamızı değerli evladını ve ailesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Caminin inşaatının 2025 yılı içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yenikapı Yalı İhsan Zini Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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