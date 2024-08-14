Yolcu uçakta kustu, pilot iniş için öncelik istedi - Son Dakika
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Genel

Yolcu uçakta kustu, pilot iniş için öncelik istedi

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Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan bir uçağın pilotu, hasta bir yolcu nedeniyle iniş önceliği istedi. Pilotun midesi kötü olan ve kusan yolcu için dikkatli bir şekilde inmeleri gerektiğini belirttiği telsiz konuşmaları kaydedildi.

14.08.2024 14:20
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Yolcu uçakta kustu, pilot iniş için öncelik istedi

Pilottan kuleye, " Hastamız var da, biraz midesi de çok kötü, kustu. Dikkatli şekilde inebilir miyiz?"

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu hasta yolcu nedeniyle hava trafik kontrolöründen iniş önceliği istedi. Pilotun hava trafik kontrolörüne "Hastamızın midesi çok kötü ve kustu, dikkatli inmemiz lazım" dediği anların telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı pistinde bulunan kuş sürüleri nedeniyle uçuş trafiğinde bir süre aksaklık yaşandı. Kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, iniş yapacak olan uçaklar bir süre havada tur atarak beklemek zorunda kaldı. Kuş sürülerinin temizlenmesi için bir süre tur atan özel bir uçağın pilotu, yolculardan birinin kusması nedeniyle Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi.

Pilot ve kule görevlisi arasındaki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı

Pilotun, "Hastamız var da, biraz midesi de çok kötü, kustu. Dikkatli şekilde inebilir miyiz?" sözleri üzerine hava trafik kontrolü, kuş çalışması yapan ekiple irtibat kurup arayacağını belirtmesi, telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Pistte kuşlar bölgeden uzaklaştırılırken, söz konusu uçak sorunsuz şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yolcu uçakta kustu, pilot iniş için öncelik istedi - Son Dakika

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