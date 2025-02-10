Yomra'da Anaokulu Öğrencilerine Kamyonla Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Yomra'da Anaokulu Öğrencilerine Kamyonla Kar Eğlencesi

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Trabzon'un Yomra ilçesinde, belediye başkanı çocukların kar topu oynama hayalini gerçekleştirmek için yüksek kesimlerden kar getirdi. Öğrenciler kamyonla getirilen karla eğlenceli vakit geçirdi.

10.02.2025 17:54  Güncelleme: 18:00
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Anaokulu öğrencileri için kamyonla kar getirdiler

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde ilçe merkezine kar yağmayınca belediye başkanı kamyonla anaokulu öğrencileri için yüksek kesimlerden kar getirdi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde anaokulu öğrencilerinin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılanan minik öğrenciler kar sayesinde eğlenceli vakit geçirdi. Öğretmenleri ile birlikte kar topu oynayarak, kardan adam yapan anaokulu öğrencilerinin kar talebini yerine getirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bıyık, "Okullarının bahçesine kar yağmadığı için üzülerek bizden kar talep eden evlatlarımız için gerekeni yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yomra'da Anaokulu Öğrencilerine Kamyonla Kar Eğlencesi - Son Dakika

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