Zehirlenen öğrencilerin aileleri isyan etti, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Zehirlenen öğrencilerin aileleri isyan etti, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı

Kayseri'de bir okuldaki 23 öğrenci köfte ekmekten zehirlendi. Öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılırken, öğretmenler basın mensuplarına saldırarak tepki çekti. Veliler ise okuldaki ihmal nedeniyle isyan etti.

22.04.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zehirlenen öğrencilerini bıraktılar, basın mensuplarına saldırdılar

Kayseri'de 23 öğrenci yedikleri köfte ekmekten zehirlendi, öğretmenler çekim yapan gazetecilere saldırdı

Okuldaki olayı sosyal medyadan öğrenen anne:

"Okulda çok ihmal var. Gerçekten çok ihmal var. Ben şikayetçi de olacağım"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okuldaki 23 öğrenci iddiaya göre yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Öğrenciler okul bahçesinde gözyaşı dökerken, öğretmenleri ise çocuklarla ilgilenmek yerine olayı görüntüleyen gazetecilere hem fiziki ve sözlü olarak saldırdı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 23 öğrenci, iddiaya göre okulda yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Bir süre sonra öğrenciler kusma vakası yaşanınca, durum sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler gözyaşları içerisinde ambulansa binerken, o sırada okul bahçesinde olan öğretmenlerde öğrencilerle ilgilenmeyerek olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunan öğretmenler, okulun dışına çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı öğrenciler de öğretmenlerinin yanında basın mensuplarına küfür etti. Okul müdürünün ise yaşananlar karşısında sessiz kaldığı görüldü.

"Okulda çok ihmal var. Gerçekten çok ihmal var. Ben şikayetçi de olacağım"

Hastaneye kaldırılan 23 öğrenci tedavi altına alınırken, okulda yaşanan olayı sosyal medyadan öğrenenen bir veli de isyan etti. Kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini kaydeden kadın veli, okulda çok ihmal olduğunu şikayetçi olacağını belirterek, "Biz okula geldik, bilgi vermediler. Bize bilgiyi güvenlik veriyor. Bizim muhattabımız müdür mü yoksa öğretmen mi? Kesinlikle bir açıklama yapmadılar. Bize arayıp da söylemediler. Bize "hepinizi ararsak burada izdiham yaşanır" diyorlar. Başka bir şeye geldiği zaman arıyorsunuz, söylüyorsunuz da böyle bir durumda niye bana bilgi vermiyorsunuz? Benim kızım okuldan eve gelse, evde kussa ben nereden bileceğim. O anda kimi suçlayacağım. Köfte yediklerini söylüyorlar. Müdür çıkıp da bir açıklama yapmadı. Okulda çok ihmal var. Gerçekten çok ihmal var. Ben şikayetçi de olacağım. Her konuda arayıp "çocuğunuzun şu hatası var, şu ihmali var" diyorlar da bunu bana neden söylemiyorlar. Söylemesi gerekiyor. Benim çocuğum can değil mi? Bunun hesabını bana kim verebilecek? Kimse veremez. Ben şikayetçiyim. Gereken neyse yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaşanan olay karşısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de soruşturma başlatacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zehirlenen öğrencilerin aileleri isyan etti, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Karşılaşmada gol yağmuru var Canlı anlatım! Karşılaşmada gol yağmuru var
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 21:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Zehirlenen öğrencilerin aileleri isyan etti, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement