Zigana Kışa Geçişte Soğuk Rekorunu Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Zigana Kışa Geçişte Soğuk Rekorunu Kırdı

Zigana, eksi 13,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk 2. noktası oldu. Kışa ani geçiş yaşandı.

07.11.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi bir gecede sonbahardan kışa geçerken, ölçülen verilere göre Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı en düşük sıcaklık tablosuna göre Gümüşhane genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyede düştü.

Yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklıkları il genelinde düşerken 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinin bulunduğu alan eksi 13,1 derece ile Erzurum Palandöken'den sonra en düşük sıcaklığın kaydedildiği nokta oldu. Bir gece önceye göre hava sıcaklığının 10 dereceye yakın düşmesi nedeniyle çok sayıda çeşme ve su kaynağı da buz tutarken, Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, yakın zamanda sonbaharı yaşarken sert bir geçişle kışın geldiğini söyleyerek, ölçülen soğuğu iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.

"İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı"

Sıcaklık ölçümünün gerçekleştiği Salı günü sabah saatlerinde kar yağışının gün boyu sürdüğünü ve gece de sıcaklıkların ani bir şekilde düştüğünü söyleyen işletmeci Abdullah Eroğlu, "Dün gün boyu bir kar yağışı vardı dolayısıyla da gece iyi bir ayaz yaşadık. Meteorolojinin verilerine göre de Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası seçilmişiz. Daha geçen hafta sonbaharı yaşarken sert bir geçiş yaptık. İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı. Artık Zigana'ya kış geldi, bundan sonra yağacak karın zeminin oluşmasında faydası olacak, en kısa sürede de kış sezonumuzu açmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Gümüşhane, Türkiye, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Zigana Kışa Geçişte Soğuk Rekorunu Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Zigana Kışa Geçişte Soğuk Rekorunu Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.