Silivri Spor Kulübü Sporcusu Nil Şahin'den 4 Madalya Daha

(İSTANBUL) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde Silivri Spor Kulübü sporcusu Nil Şahin, katıldığı 4 yarışın tamamında madalya kazandı.

Silivri Spor Kulübü sporcususu Nil Şahin, Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 4 yarışta da A Finaline kaldı. Şahin 4 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gösterdiği disiplin, mücadele ve istikrarlı performans ile bizlere büyük bir gurur yaşattı. Milli takım yolunda katkı sağlayan tüm antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.