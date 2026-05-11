1. Akşehir İstihdam ve Kariyer Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1. Akşehir İstihdam ve Kariyer Fuarı

11.05.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de düzenlenen fuar, gençlerin kariyer imkanlarını artırmayı amaçlıyor.

Akşehir Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen 1. Akşehir İstihdam ve Kariyer Fuarı gerçekleştirildi.

Perşembe Pazarı Kapalı Alanı'nda gerçekleşen fuarda konuşan Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, mesleki eğitim alan gençlerin staj ve mezuniyet sonrası iş imkanlarına ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Akşehir'in çevre ilçeler için de cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Yiğit, düzenlenen fuarın Yunak, Tuzlukçu, Ilgın ve çevre ilçelerdeki gençler için de önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu da mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek fuarın gençlerin kariyer planlamasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Akşehir'de meslek lisesi öğrenci oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Topaloğlu, hedeflerinin bu oranı yüzde 40'a çıkarmak olduğunu söyledi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ise "Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Bugün burada kuracağınız her temas, gelecekteki kariyerinizin ilk adımı olabilir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise mesleki eğitimin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akşehir yeni adalet sarayında inceleme

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına yaklaşan Akşehir Adalet Sarayı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erdem ve beraberindekiler, yetkililerden inşaat süreci ve teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Orhan Erdem, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, kamu yatırımlarının Akşehir'in gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yeni adalet sarayının bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1. Akşehir İstihdam ve Kariyer Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:33:24. #.0.4#
SON DAKİKA: 1. Akşehir İstihdam ve Kariyer Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.