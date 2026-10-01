1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için Karabük, Bolu ve Bartın'da yürüyüşler yapıldı - Son Dakika
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için Karabük, Bolu ve Bartın'da yürüyüşler yapıldı

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için Karabük, Bolu ve Bartın\'da yürüyüşler yapıldı
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Karabük, Bolu ve Bartın'da farkındalık yürüyüşleri düzenlendi. Etkinliklere protokol üyeleri, yaşlı vatandaşlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; Bartın'daki yürüyüşün 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

KARABÜK/BOLU/ Karabük, Bolu ve Bartın'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşleri düzenlendi.

Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen program yürüyüşle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, etkinlikte yaptığı konuşmada, yürüyüşün yaşlı bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamak, aktif ve sağlıklı yaşlanmaya dikkati çekmek ve kuşaklararası bağları pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yaşlıların toplumsal değerlerin temelini oluşturduğunu vurgulayan Çift, "Yaş almak, hayatın doğal ve saygın bir evresidir. Her yaşlı birey, geçmişten bugüne uzanan yaşamın, deneyimin, emeğin ve birikimin taşıyıcısıdır. Büyüklerimizi yalnızca desteğe ihtiyaç duyan bireyler olarak değil, birikimleri, hakları ve tecrübeleriyle topluma değer katan en sağlam çınarlarımız olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu programda, protokol üyeleri açılan resim sergisini gezdi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler de yaşlıların elini öperek günlerini kutladı.

Bolu

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup, İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe başladı.

Yaşlılar, anaokulu ve kreş öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile vatandaşlar, afiş ve pankartlarla Bolu Valiliği önüne kadar yürüdü.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz ile daire amirleri katılım sağladı.

Bartın

Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Yukarıçarşı'dan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Şengezer, yürüyüşün bakanlığın talimatı doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinliğe vatandaşların da destek verdiğini ifade eden Şengezer, "Artık nüfusumuz yaşlanıyor. Gençlerimizi yetiştirmek babında da yaşlılarımız bize büyük önderlik sağlıyor." dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, yürüyüş sonrası huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Yürüyüşe, protokol üyeleri, yaşlı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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