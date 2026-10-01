1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\'nde 81 ilde eş zamanlı yürüyüş düzenlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Yürüyerek Gençleşiyoruz' organizasyonunun İstanbul ayağı Çekmeköy'de gerçekleştirildi. Organizasyonda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "Anlamlı bir gün. Bu vesileyle tüm büyüklerimizin yaşları, ömürleri güzel olsun, sağlıklı olsun temennisiyle hepsine sağlıkla bir ömür diliyorum. Sağlıklı yaşlanmak, yaş almak çok kıymetli" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanma bilincini artırmak, kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı 'Yürüyerek Gençleşiyoruz' organizasyonu hayata geçirildi. Yürüyüşün İstanbul'daki adresi Çekmeköy Şehit Arif Kalafat Parkı oldu. Geniş katılımla gerçekleşen ve kahvaltı programı ile devam eden yürüyüşe İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevlerinden ve çevredeki vatandaşlar katıldı. Kent protokolü, park parkurunda büyüklerle yan yana yürüyerek onların bu özel günündeki heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

'SAĞLIKLI YAŞLANMAK, YAŞ ALMAK ÇOK KIYMETLİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "Anlamlı bir gün. Bizler tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Sayın Bakanımızın liderliğinde kıymetli büyüklerimizle güne sporla başlamış olduk. Burada birkaç nesil beraber sabah sporu yapmak, yürüyüş yapmak ve devamlı onlarla sohbet edebilmek çok kıymetli bizim adımıza. Ben bu vesileyle tüm büyüklerimizin yaşları, ömürleri güzel olsun, sağlıklı olsun temennisiyle hepsine sağlıkla bir ömür diliyorum. Sağlıklı yaşlanmak, yaş almak çok kıymetli. Malum, dünya yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusun da sağlıklı yaşlanması anlamında spor da çok kıymetli bir süreç. Bu anlamda biz İstanbul genelinde bu tarz spor aktivitelerine devam edeceğiz" dedi.

'YALNIZLIKTAN HUZUREVİNE KAÇTIM AMA HUZURU BULDUM'

Şehit Onur Ensar Huzurevi sakini 84 yaşındaki emekli banka müdürü Banu Artukoğlu, "Yalnızlıktan huzurevine kaçtım ama huzuru buldum. Burada huzurluyum. Arkadaşlarım, yöneticilerim hepsinden memnunum. Devletin verdiği destekten memnunum. Bir şikayetim yok. Ne diyebilirim ki? Dilerim herkes benim gibi mutlu olsun" diye konuştu.

'BİZLERİ BÖYLE HATIRLAMANIZ, BİZİMLE BAZI ŞEYLERİ PAYLAŞMANIZ, BİZİ MUTLU EDİYOR'

Organizasyonla ilgili konuşan Artukoğlu, "Mükemmel. Allah da yardım etti, yağmur da yardım etti. Çok güzel. Bizleri böyle hatırlamanız, bizimle bazı şeyleri paylaşmanız, bizim önümüze bazı güzellikleri koymanız bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Yaşlısı olmayanın genci olmaz. Yaşlıyı sevmeyen genci sevmez. Ben böyle diyorum. Ben yaşlıyım. Arkamda yeğenlerim var, evlatlarım var, torunlarım var. Ama onlar da yarın yaşlanacak. Yaşlı daima eli öpülecek insandır. Hatırı sorulacak... Biz buraya geldiğimiz zaman beklediğimiz şey aranmak, sorulmak, sevilmek. İşte bugünkü organizasyon bunu koydu önümüze. Hatırlandığımızı, sevildiğimizi koydu. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.