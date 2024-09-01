Güncel

11.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Geleneksel Suriçi İstanbul Toplantıları'nda konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.30 - 17.00- 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Ankara Kadın Platformu Yüksel Caddesi'nde "Kadınlar savaş istemiyor" konulu açıklama, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Sakarya Caddesi'nde yürüyüş ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

17.00- Yaşam Hakları Savunucuları Yenikapı'da "Katliam Yasası'na Hayır Mitingi" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

17.00 - 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

18.00- İzmir Emek ve Demokrasi güçleri Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

19.00- 1 Eylül Dünya Barış Günü Kadıköy'de kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00- Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası ile Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde "Dostluğun ve Kardeşliğin Sesi!" temasıyla konser verecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...