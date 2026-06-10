1. Kısa Film Festivali Başarıyla Gerçekleşti

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "1. Kısa Film Festivali" gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivale Türkiye'nin farklı illerinden ve çeşitli üniversitelerden toplam 190 film başvuruda bulundu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın'ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilen festivalde jüri başkanlığını Doç. Dr. Ahmet Güven üstlenirken, festival yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Toktay ve Arş. Gör. İrfan Yalçın, jüri koordinatörlüğünü ise Öğr. Gör. Ömür Yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doru yürüttü.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda dereceye giren eserler belirlendi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi.