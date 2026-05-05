1 Mayıs Kutlamaları Güneydoğu\'da Coşkuyla Gerçekleşti

05.05.2026 22:43
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te 1 Mayıs etkinlikleri yoğun katılımla kutlandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda, sendika üyeleri ellerinde bayraklarla slogan attı, halay çekti.

Sendikalar adına ortak açıklamada bulunan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Kazım Doğan, toplandıkları meydanda coşku olduğunu belirterek, "Bugün bu meydanda dayanışma var, umut var, barış var. Bugün bu meydanda ben, sen yok, biz varız. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz, birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe parti temsilcileri, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Topçu Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs'ı bayram kılan işçilerin, emekçilerin direnişinin ve mücadelesinin kazanımı olduğunu belirten Öncel, "İnsan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları için yürütülen mücadele hepimizin mücadelesidir. İşçiler ve emekçilerin taleplerini dile getirebilmesi için sendikal örgütlenmesi ve sokaklara çıkması temel insan hakları arasındadır." dedi.

Etkinliğe, DEM Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Dilan Kunt Ayan da katıldı.

Gruptakiler daha sonra halay çekti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri ve işçilerin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Kahramanmaraş Şubesi'ndeki açıklamada konuşan İl Başkanı Mehmet Akif Dağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan saldırıları kınadıklarını belirten Dağ, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir. Okullarda meydana gelen bu saldırıların tekrar yaşanmaması için sorunun tüm tarafların işbirliğiyle kalıcı bir biçimde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağ, Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan aktivistleri de selamladıklarını belirterek, insani yardım ulaştıranlara, zulme karşı direnenlere ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenlere dayanışma mesajı iletti.

Filoya katılanlar arasında HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin'in de bulunduğunu aktaran Dağ, bu kapsamda yola çıkan tüm aktivistlere destek verdiklerini ifade etti.

Malatya

İsmet Paşa Caddesi'nde toplanan çeşitli sendika ve siyasi partilerin temsilcileri ve üyeleri, Yüzüncü Yıl Kavşağı'na kadar yürüdü.

Burada seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çeken katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Programa CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Barış Yıldız ve bazı ilçelerin belediye başkanları da katıldı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Genel-İş Sendikası Kilis Şube Başkanı Ekrem Çetin, işçilerin haklarını savunmak için 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti.

Sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Çetin, "Bizler belediye şirket işçilerine ayrım yapılmaksızın kadro istiyoruz. İlave tediye haklarımızı ve eşit ücrete eşit iş istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sendika üyeleri müzik eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA

