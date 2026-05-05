1 Mayıs Kutlamaları Yerel Şehirlerde Coşkuyla Gerçekleşti
1 Mayıs Kutlamaları Yerel Şehirlerde Coşkuyla Gerçekleşti
05.05.2026 22:44
05.05.2026 22:44
Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale’de 1 Mayıs etkinlikleriyle dayanışma ve mücadele vurgulandı.

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hatboyu Caddesi'nde toplandı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte katılımcılar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandaki sendikaların temsilcileri katılımcılara hitap etti.

Balıkesir

Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı önünde toplanan işçi sendikaları yağışlı havaya rağmen buradan yürüyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na ulaştı.

Burada grup adına konuşma yapan Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, 1 Mayıs'ın önemini vurguladı.

Sendikalı ve toplu sözleşme koşulları, sosyal adalet, eşitsizlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı mücadele edeceklerini belirten Şahin, "Biz emeğimizin hakkını istiyoruz, adaletli bir gelecek istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Biz barış ve kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde meydanda halay çekti.

Kutlamalara CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve çok sayıda işçi katıldı.

Kütahya

Kütahya Belediyesi önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup, arama noktasından geçerek alana alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kütahya Temsilcisi Hilal Gökbel ve sendika temsilcileri birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Çanakkale

Eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşüyle kutlamalar başladı.

Grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar, türküler söyleyip halay çekti.

Daha sonra organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

Kutlamalara, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

