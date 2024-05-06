1 Mayıs soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Güncel

(İSTANBUL) - 1 Mayıs soruşturması kapsamında polisin ev baskınlarıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11'i hakkında tutuklama kararı verildi, 1 kişi serbest bırakıldı. Cumartesi akşamı tutuklanan 38 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 49'a yükseldi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken 4 gün sonra evlerinden gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 12 kişi hakkında savcılık tutuklama istemişti. İstemi değerlendiren mahkeme 1 kişinin serbest bırakılmasına, 11 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi. Böylece İstanbul'da 1 Mayıs soruşturmasında tutuklu sayısı 49'a yükseldi.