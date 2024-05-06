1 Mayıs soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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1 Mayıs soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 49'a yükseldi.

06.05.2024 19:51
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(İSTANBUL) - 1 Mayıs soruşturması kapsamında polisin ev baskınlarıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11'i hakkında tutuklama kararı verildi, 1 kişi serbest bırakıldı. Cumartesi akşamı tutuklanan 38 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 49'a yükseldi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken 4 gün sonra evlerinden gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 12 kişi hakkında savcılık tutuklama istemişti. İstemi değerlendiren mahkeme 1 kişinin serbest bırakılmasına, 11 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi. Böylece İstanbul'da 1 Mayıs soruşturmasında tutuklu sayısı 49'a yükseldi.

Kaynak: ANKA

1 Mayıs, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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