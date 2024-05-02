1 Mayıs'ta çalışmaya devam ettiler - Son Dakika
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1 Mayıs'ta çalışmaya devam ettiler

Edirne'de Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çiftçiler temizlik ve hizmet sektöründe bulunanlar çalışmaya devam etti. 1 Mayıs işçi bayramında devlet kurumları tatil yaparken çiftçiler, fırıncı, lokantacı ve diğer sektörlerdeki işçiler çalışmaya devam etti. İşçiler, bayram olmasına rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirtti. Balon satıcısı, dönerci, kuaför ve abiye satıcısı gibi hizmet sektöründe çalışanlar da tatil yapmadıklarını ve işlerinin başında olduklarını ifade etti.

02.05.2024 00:26
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1 Mayıs'ta çalışmaya devam ettiler

EDİRNE - Edirne'de Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çiftçiler temizlik ve hizmet sektöründe bulunanlar çalışmaya devam etti.

1 Mayıs işçi bayramı olmasına rağmen işçiler çalışmasına devam etti. 1 Mayıs işçi bayramında devlet kurumları tatil yaparken çiftçiler,fırıncı, lokantacı ve diğer sektörlerdeki işçiler çalışmaya devam etti.

Ayçiçekleri için sabahın erken saatlerinde traktörle ilaç atmaya gelen Mehmet Ada havaların yağışlı gitmesi ile ayçiçekleri arasında çıkan yabani otlara ilaç atmaya geldiğini belirtti. Ada" bugün 1 mayıs ama ilaç atmak zorundayız erkenden geldim. 60 dönüm arazinin ilaçlaması gerekiyor. 1 mayıs ta olsa çalışmak zorundayız. iş beklemez" dedi.

Baloncu bayram dolayısı işe çıktığını söyleyen balon satıcısı Nihat Bozkaya "Bayram var ama iş yok. Sabah 70 tane balonu aldık geldik fakat bu saatte oldu. Siftah dahi yapamadık" dedi.

Dönerci baloncu kuaförde tatil yok

Döner ustası, 1 Mayıs'ın önceden beri var olduğunu ancak tatil yapmadıklarını ifade ederek, "Hizmet sektörü bayram yapamaz işimizin başındayız" dedi.

Erkek kuaförü Güray Özsaygılı, "1 Mayıs tatili için bütün esnaf kararı olursa ben iyi olur derim. Herkes bayram yapar ve zaten biz sabah başlayıp akşama kadar çalışıyoruz. Tabi bir noktada çalışmaya mecburuz" diye konuştu

Abiye satıcısı Sezen Belo "1 mayıs memurlar için tatil, çalışanlar için değil bizler çalışıyoruz onlar tatil yapsın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta çalışmaya devam ettiler - Son Dakika

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