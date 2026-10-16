1 milyondan fazla yasa dışı bahis mesajı atan 24 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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1 milyondan fazla yasa dışı bahis mesajı atan 24 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı

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İstanbul'da uygulamaya tanımlanan GSM hatları üzerinden yasa dışı bahis mesajı gönderen 24 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyondan fazla mesaj atıldığı, mesaj başına 0,005-0,01 avro haksız kazanç sağlandığı belirlendi; 13 araç ve 3 daireye el konuldu.

İstanbul'da uygulama üzerinden vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar atarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 24 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yasa dışı bahse yönelik çalışmalar kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri inceledi.

İncelemelerde Android tabanlı telefonlara yüklenen uygulamanın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin farklı kişilere ait GSM hatlarını bu uygulamaya tanımladıklarını ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderdiklerini belirledi.

GSM hatlarını uygulamaya tanımlayan zanlıların gönderdikleri mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıklarını saptayan ekipler, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj gönderildiğini tespit etti.

Ekipler, kimlikleri ve adresleri belirlenen 24 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlılara ait banka hesapları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ile 3 daireye el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
İstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelGsmSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: 1 milyondan fazla yasa dışı bahis mesajı atan 24 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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