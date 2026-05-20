1 Yaşındaki Çocuk Dereye Düştü

Samsun'un Terme ilçesinde dereye düşen 1 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde 1 yaşındaki A.A.H. dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağılık durumu kötü olan küçük çocuk, talep edilen ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
