10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi

09.04.2026 10:14
Polis Akademisi’nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yönelik yapılan yönetmelik değişikliğiyle 10 bin polis adayının mezuniyet süreci öne çekildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre POMEM’lerde eğitim süresi 8 aya, yüksekokullarda ise 21 haftaya indirildi.

Polis Akademisi’nde bu yıl 10 bin polis adayının mezuniyet tarihi öne çekildi. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEZUNİYET TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamada, eylül ayında planlanan mezuniyetlerin haziran ayı başına alınacağını duyurmuştu. Yapılan düzenlemeyle bu karar resmileşti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen maddeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi toplam sekiz ay olarak uygulanacak. Bu düzenleme ile polis adaylarının mezuniyet süreci kısaltıldı. Ayrıca aynı yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi 2025-2026 yılında mezun olacak öğrenciler için 21 hafta olarak belirlendi.

AMAÇ İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK

Yönetmelik değişikliğinin, sahadaki polislerin iş yükünü hafifletmek ve personel ihtiyacını daha hızlı karşılamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:55
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
