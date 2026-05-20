10. Çin-Rusya Fuarı Harbin\'de Başladı

HARBİN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 10. Çin-Rusya Fuarı pazar günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar kapsamında sergilenen Çin yapımı ürünler birçok ülkeden ziyaretçi ve yatırımcının ilgisini çekerken, toplam 55.000 metrekarelik sergi alanına sahip etkinliğe 46 ülke ve bölgeden 1.500'den fazla şirket katılıyor.