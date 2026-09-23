10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezalı hükümlü, İzmir'de hastaneden kaçtı, otogarda yakalandı

10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezalı hükümlü, İzmir'de hastaneden kaçtı, otogarda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü, tedavi için götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesi'nden kaçtı. Güven timlerinin otogarda yakaladığı hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İzmir'de tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan hükümlü otogarda yakaladı.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan C.A, cezaevinden tedavi amacıyla götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesi'nden firar etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, C.A.'yı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?