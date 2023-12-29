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100. Yıl Halk Kütüphanesi Cizre'de Açıldı - Son Dakika
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100. Yıl Halk Kütüphanesi Cizre'de Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Cizre ilçesine kazandırılan '100. Yıl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Yazgı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla 100 kütüphane hedefini tamamladıklarını ve kütüphaneler, kitaplar ve bilgi konusunda daha da ilerleyeceklerini belirtti. Açılış törenine Şırnak Valisi, Cizre Kaymakamı ve diğer il protokolü de katıldı.

100. Yıl Halk Kütüphanesi Cizre\'de Açıldı
29.12.2023 - 19:27,  Güncelleme: 19:30
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla 100. yılımızda 100 kütüphane hedefi koyduk. Bu sayıyı tamamladık hatta geçtik. Kütüphanelerimizi, kitaplarımızı ve bilgimizi artıracağız." dedi.

Yazgı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayıyla Cizre ilçesine kazandırılan "100. Yıl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yazgı, terörden arınan Cizre'de vatanını, milletini seven ve güzel bir geleceğe hazırlanan öğrenciler için kütüphane açılışı yaptıklarını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının Şırnak ve Cizre için yarış içerisinde olduğunu dile getiren Yazgı, şöyle konuştu:

"Daha güzel yarınlar güzel bir gelecekte. Biraz önce çocuklarla sohbet ettik. Çocuklarımız doktor, öğretmen, polis, asker olmak istiyor. Çocuklarımıza kütüphanelerimizle, okullarımızla, gençlik merkezlerimizle kucak açarak hep birlikte onları yarınlarla buluşturmak için savaş veriyoruz. Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını, sosyalleşmelerini ve güvenli ortamda bilgi edinmelerini önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla 100. yılımızda 100 kütüphane hedefi koyduk. Bu sayıyı tamamladık hatta geçtik. Kütüphanelerimizi, kitaplarımızı ve bilgimizi artıracağız." diye konuştu.

Şırnak Valisi Cevdet Atay da kentte güzel hizmetlerin olduğunu, huzurla birlikte çocukların geleceğe artık umutla baktığını ifade etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ise tek amaçlarının çocukların yarınlarını kurtarmak olduğunu dile getirerek "Cizre'miz bugünlerde bir şenlik havası yaşıyor. Bu kadar güzel bir kompleksi ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki il protokolü kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphaneyi gezen Yazgı, buradaki çocuklara oyuncak verdi.

5 bin metrekarelik kütüphanede engelsiz çalışma alanı, eğitim sınıfları, toplantı ve sergi alanları yer alıyor.

Törene, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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