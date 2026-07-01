107 Yaşındaki Hatice Oskay'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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107 Yaşındaki Hatice Oskay'ın Doğum Günü Kutlandı

107 Yaşındaki Hatice Oskay\'ın Doğum Günü Kutlandı
01.07.2026 12:22
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Bilecik'te 107 yaşına giren Hatice Oskay, ailesiyle birlikte doğum gününü kutladı.

Bilecik'te, 1919 yılında dünyaya gelen ve torununun torununu gören Hatice Oskay, 107'nci yaş gününü kutladı.

Bilecik merkeze bağlı Selöz köyünde dünyaya gelen, 27 yıl önce eşini, 2 sene önce ortopedik engelli oğlunu kaybeden Oskay, 100 yaşına kadar köyündeki tarlalarını işlemeye devam etti.

Bir asrı aşkın ömründe 3 çocuk ve 11 torun sahibi olan, 16 torununun çocuğu, 2 de torununun torunu bulunan Oskay, kent merkezinde, 84 yaşındaki işitme engelli kızı Aysel Kaya ile yaşamını sürdürüyor.

Yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen ve konuşma güçlüğü çeken Oskay, 107'nci yaş gününü aile üyeleriyle pasta keserek kutladı.

Oskay'ın torunu Ayhan Kaya'nın eşi Taliha Kaya, AA muhabirine, Oskay'la 90'lı yaşlarından bu yana bir arada olduğunu söyledi.

Çocuklarını Oskay'ın büyüttüğünü anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Son 5 yıla kadar gayet sağlıklıydı. Uzun cümleler kuramasa da halen konuşabiliyor. Derdini anlatabiliyor. Babası, Kurtuluş Savaşı gazisi. Bize Kurtuluş Savaşı sonrasındaki kıtlık zamanlarını anlatırdı. Tarhana ve kuru ekmekle günlerini geçirirmiş."

Kaya, Oskay'ın bakımı için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Oskay'ın torununun çocuğu Meryem Nisa Nur Kaya ise Hatice Oskay'ı çok sevdiklerini, kendisini sık sık ziyaret ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğum Günü, 3. Sayfa, Bilecik, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 107 Yaşındaki Hatice Oskay'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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