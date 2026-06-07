107. Yılında İlk Kurşun Töreni

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yunan işgalinde karşı ilk kurşunun atılmasının 107'nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İlkkurşun Mahallesi'ndeki İlkkurşun Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Ödemiş halkının işgale karşı gösterdiği direnişin yalnızca yerel bir savunma olmadığını, Anadolu'nun bağımsızlık inancının simgesi olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Turan ise 107 yıl önce işgale karşı mücadele edenlerin vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla hareket ettiğini söyledi.

Program kapsamında saygı atışı gerçekleştirildi, daha sonra halk oyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve vatandaşlar katıldı.