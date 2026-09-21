1070 yabancının vatandaşlığı için iptal süreci başladı, 73 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 bin 11 taşınmaz ile 30 anonim şirketin de aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu, şirketlere kayyım atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gerçeği yansıtmayan işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle gerçekleştirildiği gösterilen toplam 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.

73 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

88 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirildi.