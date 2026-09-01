11 Eylül Saldırılarının 25. Yılı Anma Sergisi New York'ta Ön Gösterimle Ziyarete Açıldı
ABD'nin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde, 11 Eylül saldırılarının 25. yılına özel anma sergisinin ön gösterimi yapıldı. Sergi, ziyaretçilere saldırıların yıl dönümü vesilesiyle duygusal bir anma deneyimi sunuyor.
NEW YORK, 1 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde yer alan bir sergiyi inceleyen insanlar, 31 Ağustos 2026.
ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül saldırılarının 25. yılına özel anma sergisinin ön gösterimi yapıldı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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