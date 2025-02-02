11. Hamsi Şenliği'nde İzmir'in Kültürel Zenginliği Vurgulandı

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(İZMİR) - Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 11. Hamsi Şenliği'nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Yaklaşık 300 bin Karadenizli İzmir'de yaşıyor. Sizlerin varlığı bizler için zenginlik. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nun (EKAF) düzenlediği 11.Hamsi Şenliği'ne katıldı. İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Başkan Tugay'ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, EKAF Genel Başkanı Dursun Ali Özkan ile yurttaşlar katıldı.

"Şehrimize kültürünüzle zenginlik katıyorsunuz"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kültürel zenginliğin önemine de değinerek "Yaklaşık 300 bin Karadenizli İzmir'de yaşıyor. Sizlerin varlığı bizler için zenginlik. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Kültürünüzle beraber, gelenek ve göreneklerinizle beraber şehrimize güzellikler, zenginlikler katıyorsunuz. Bizim de üzerimize düşen tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmaya devam etmek. İzmir'in bir özelliği var. Kim nereden gelmiş olursa olsun hepsi İzmirli oluyor. Hepsi dostluk, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bu kentte yaşıyor. Biz İzmir'i böyle seviyoruz. Buradan Karadeniz'in tüm güzel insanlarına selam olsun" diye konuştu. EKAF Genel Başkanı Dursun Ali Özkan da Başkan Tugay'a şenliğe katıldığı için teşekkür etti.

Tugay'ı alnından öptü

Cemil Tugay, şenlik kapsamında alanda stant açan esnafla da sohbet etti. İkram edilen ürünleri tadan Tugay, alışveriş de yaptı. Vatandaşların taleplerini dinledi. Programdan ayrılırken bir yurttaş Başkan Tugay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenin İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışması için çağrıda bulunmasına teşekkür ederek "Yaptığınız çağrıdan dolayı sizi alnınızdan öpmek istiyorum" dedi ve Tugay'ı alnından öptü.