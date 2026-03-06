11 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 61 Gözaltı

(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, 11 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar TL'lik hareket tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın operasyonun detaylarına ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"11 ilde 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 61 Şüpheli Yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 4,5 Milyar TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi."

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"92 Milyon TL suç gelirine el konuldu"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şüphelilere ait; 23 adet banka hesabında bulunan 92 Milyon TL suç gelirine ve yaklaşık 215 Milyon TL değerinde; 10 adet taşınmaz, 20 adet araç ve 1 adet tekneye el konuldu.

"Suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla sürmektedir"

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla ve aralıksız sürmektedir. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."