11 İlde Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Banka hesaplarında 4,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 61 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı, ödeme yapamayan kişilere ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen zanlılara ait 23 banka hesabında bulunan 92 milyon lira ve yaklaşık 215 milyon lira değerinde 10 taşınmaz, 20 araç ve bir tekneye el konuldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla ve aralıksız sürmektedir. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.