11 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli - Son Dakika
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11 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli

30.06.2026 11:13
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İçişleri Bakanlığı, 11 ilde uyuşturucu satışına yönelik operasyonlarda 362 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi."

Yaklaşık 5 ay süren teknik takip, analiz ve delil elde etme çalışmaları sonucunda Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen 362 şüpheli yakalama kararı verildi. Kahraman polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 362 Şüpheli - Son Dakika

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