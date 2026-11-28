Türkiye'de 11 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi.

Ayrıca bu alanların iki katından az olmamak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.