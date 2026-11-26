Polisiye edebiyatın önemli buluşmalarından "11. Kara Hafta İstanbul Festivali", Pera Palace Hotel'de başladı.

Yazarları, akademisyenleri, gazetecileri ve polisiye meraklılarını bir araya getiren festival kapsamında "Polisiye Edebiyatına Katkı Ödülü", Faruk Şüyün'e verildi.

Ödül Şüyün'e, Türkiye'de polisiye türünün ana akım edebiyat içinde yer edinmesi amacıyla önce Dünya Kitap, günümüzde ise Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi'nde yayımladığı eleştiri yazıları ve söyleşilerle verdiği destek dolayısıyla takdim edildi.

Ödülün gerekçesinde ayrıca Şüyün'ün, "Yılın En İyileri" ödülleri bünyesinde polisiye kategorilerinin açılmasına ve kurumsallaşmasına öncülük etmesine dikkat çekildi. Ödül töreninin ardından Metin Celal ile Faruk Şüyün'ün katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

"Agatha Christie'ye hayrandım"

Şüyün, konuşmasında bu noktaya gelmesinde dayısının kitaplara olan düşkünlüğünün etkili olduğunu belirterek, "Dayım benim okuma alanımı oldukça genişletti. Fatih'te Millet Kütüphanesine yakın oturmam da benim önemli bir şansımdı. Erken yaşta Agatha Christie'ye hayrandım, kütüphanedeki tüm kitaplarını okudum." dedi.

Basın yayın dünyasına 1976'da adım attığını söyleyen Şüyün, Hürriyet Gösteri Dergisi'nde çalıştığı döneme ilişkin "Doğan Hızlan, bir şeyi iyi yapmanın, özenli yapmanın, bir kitap sayfasında neler olması, neler olmaması gerektiğini, nasıl ahlaklı olmak gerektiğini, bu kadar emek veren insanları eleştirmenin sonuç getirmeyeceğini bana yaşayarak anlattı. Kültür sanat dünyasında namuslu ve saygılı olmayı ben ondan öğrendim." ifadesini kullandı.

Şüyün, polisiye roman okurken önceden daha hırslı olduğunu dile getirerek, "Bir dönem katili ne kadar hızlı yakalayabilirim hırsım vardı. Artık öyle bir şey düşünmüyorum. Yazılan metnin keyfini çıkarmayı önemsiyorum. Mühim olan onun lezzetini almak." diye konuştu

Polisiye edebiyatın ana akım edebiyatın içinde yer alması için çok çabaladığını ifade eden Şüyün, "Polisiye çabuk okunan, okunup atılan, okuması keyifli ama bir edebi değeri olmayan bir şey olarak algılanıyordu. Bu düşünceler yayılmaya başlamıştı, polisiye itibar görmüyordu. Ben bunu kırmak istedim." görüşlerini paylaştı.

Faruk Şüyün, Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi'nin "Yılın En İyileri" ödülleri kapsamında da 17 dalda ödül verdiklerini, bu ödüllerin ikisinin polisiye alanında olduğunu aktardı.

Bu yıl Umberto Eco'ya adanan 11. Kara Hafta İstanbul Polisiye Festivali'nin "Yapay Zeka Cinayet İşler mi?" sorusu kapsamında düzenlenen etkinlikleri, yarın da Pera Palace Hotel'de polisiye edebiyat takipçileriyle buluşacak.