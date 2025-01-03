11 Yaşındaki Çocuğun Yüzüğü İtfaiye ile Çıkarıldı - Son Dakika
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11 Yaşındaki Çocuğun Yüzüğü İtfaiye ile Çıkarıldı

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Kastamonu'da 11 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

03.01.2025 19:14
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11 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da 11 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Olay, Kastamonu il merkezindeki Merkez Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki A.B., okulda barkadaşlarıyla şakalaşırken parmağına yüzük taktı. Parmağına taktığı yüzüğü kendi çabalarıyla çıkaramayan Alptekin Boyacı, ailesinden ve öğretmeninden yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuğun parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkartıldı.

Kaynak: İHA

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