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Oto sanayi sitesinin küçük ustası: 11 yaşındaki küçük ustanın hedefi kendi iş yerini açmak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde oto bakım ve tamir işinde çalışan 11 yaşındaki küçük Muhammet, büyüyünce kendi işini kurup işçi çalıştırmak istediğini söyledi. Motor bakımı harici her işi yapabildiğini söyleyen küçük usta, sanayinin adeta maskotu oldu.

Kahramanmaraş'ta 5. sınıfa giden 11 yaşındaki Muhammet Emin Kaya, babasının desteği ile ağabeyinin iş yeri olan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir ve bakım servisinde çalışıyor.

Adeta sanayinin maskotu gibi her denileni yapmaya çalışan küçük usta, motor bakım harici birçok işi yapabildiğini söyledi. Çalışmayı sevdiğini ve büyüyünce hedeflerinin olduğunu ifade eden Kaya, "Ben ve babamın desteği ile işe başladım. Babam 'abinin yanında git çalış' dedi. Ben de abimle işe geliyorum. Ben burada sadece motor bakımı ve üst kapak değiştiremiyorum. Bana göre şu anda oynamak ve çalışmaktan güzel. Arkadaşlarım çalışmamın devam etmemi istiyor. Her gün kahvaltımızı yapıp işe başlıyoruz öğleye doğru yemeğimizi yiyip camiye de gidiyorum. Büyüyünce iş yerimi açıp benim gibi çocukları çalıştırmak istiyorum" diye konuştu.

Sanayide çırak yetişmediğini ifade eden Muhammet'in ağabeyi Mehmet Kaya ise, "Sanayide çok çırak yetişmediği için ben de etrafımız kötü olduğu için kardeşimi yanıma aldım ve meslek öğretiyorum. Araçlar gelince müşterilere ilgi gösteriyor. Lastikleri söküp balata ve disk de sökerek bakımlarını yapıyor. Aynı zamanda yağ bakımlarını da yapabiliyor. Çoğu müşterimiz beğeniyor çoğu kişi yanına istiyor çalıştırmak için. Bir pazar günü var istirahat edebiliyoruz. Aileler bizim baskı uyguladığımız aman kendileri de çocuklarına baskı uygulasın. Çocuklarının ustası bir şey dediği zaman oradan hemen çocuğu çıkartmasınlar" dedi.