110 Yaşındaki Hayriye Nine, Anneler Günü'nde Unutulmadı - Son Dakika
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110 Yaşındaki Hayriye Nine, Anneler Günü'nde Unutulmadı

Ordu'da yaşayan 110 yaşındaki Hayriye Aybastı, Anneler Günü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından ziyaret edildi. Kendisinin bahçe işleriyle uğraşarak aktif bir yaşam sürdüğünü belirten Aybastı, Başkan Güler'e teşekkür etti.

11.05.2025 17:31
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Ordulu 110 yaşındaki Hayriye nine, Anneler Günü'nde unutulmadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı ziyaret ederek gününü kutladı

ORDU - Ordu'da yaşayan 110 yaşındaki Hayriye Aybastı, ilerleyen yaşında rağmen kendisine ait bahçede işlerini görebiliyor, örgü örerek boş zamanlarını değerlendiriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Altınordu ilçesinde yaşayan, hava şartları uygun olduğunda ise Perşembe ilçesine giderek tarla işleriyle uğraşan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Hayriye Aybastı, eşi vefat ettikten sonra çocuklarına hem anne, hem de baba oldu. 25 Haziran 1916 doğumlu olan Aybastı, boş durmayı sevmediğini, günlük hayatında ise doğal beslenmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı evinde ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Aybastı'nın gününü tebrik eden Başkan Güler, bir süre sohbet etti.

"Kendisi harikulade örnek bir hayat sürüyor"

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Hayriye Aybastı'nın örnek bir hayatı olduğunu belirterek, "Kendisinin hem Anneler Günü'nü kutluyoruz, aynı zamanda kendisini hayranlıkla dinliyorum, kendisi 110 yaşına gelmiş, örnek bir anne olarak bunları yapıyoruz. Bir yandan çocuklarına bakıyor, bir yandan örgü yapıyor. Kendisi harikulade örnek bir hayat sürüyor. Kendisi bize hayatıyla ilgili kesitler verdi.3 tane evladını yetiştirmiş, muhteşem bir anne. Böyle bir annenin günün kutladığımız için mutluyuz. Kendisinin nezdinde tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Kendisine daha sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kendinin bizlere çok güzel önerileri de oldu, örnek alacağımız bir anne" dedi.

"Sürekli çalışarak zaman geçirmeye çalışıyorum"

Hayriye Aybastı ise, kendisini unutmayan Başkan Güler'e teşekkür ederek, "Allah'a şükürler olsun kendimi iyi hissediyorum. Günlük hayatımda elimden geldiği kadar bahçe işleri yaparım, pancar ve fasulye dikerim. Boş duramıyorum, gücümün yettiği kadar sürekli çalışarak zaman geçirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Sürekli doğal beslenmeye çalışıyorum"

Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri de tükettiğini aktaran Aybastı, "Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince yerim. Küçük yaşlarda keçi sütünü çok içtim. Şuanda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum, çayı az, ayranı çok içerim. Su, yoğurt ve ayrana çok düşkünüm. Ben anneyim, aynı zamanda baba sayılırım, beni unutmasınlar. Sevgi ve saygı her zaman birdir, anne ve baba sevgisi, evlat sevgisi daima insanın içinde durur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 110 Yaşındaki Hayriye Nine, Anneler Günü'nde Unutulmadı - Son Dakika

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