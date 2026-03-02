112 Acil Çağrı Merkezi Bilgilendirme Standı

Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından stant açıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda, açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.
Çocuklara yüz boyama etkinliğinin yapıldığı programda çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Stantları ziyaret eden vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru amaçla kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.
