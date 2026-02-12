112 Günü\'nde Vali Dallı\'dan Teşekkür

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 112 Günü dolayısıyla Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Eşref Şahin, birim yetkilileri ve kurum personeliyle bir araya gelen Dallı, acil durumlarda vatandaşların hayati ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veren çağrı merkezi ekibinin büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Gayretlerinden dolayı ekibe teşekkür eden Dallı, 112 Günü'nü kutladı.

Ziyarette Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları da değrelendirildi.