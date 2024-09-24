12. Boğaziçi Film Festivali Başvuruları Tamamlandı

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategori başvuruları tamamlandı.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri ile ustalık sınıfları ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Başvuru süresi??????? 2 ay boyunca açık kalan "Ulusal Uzun Metraj", "Uluslararası Uzun Metraj", "Kısa Film" ve "Ulusal Belgesel Film" yarışma kategorilerine bu yıl toplam 1025 başvuru alındı.

Filmler 4 ayrı kategoride değerlendirilecek

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 225 film, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 27 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 380 film ve Ulusal Kısa Film Yarışması'na 298 kayıt gerçekleştirildi.

Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 95 adet film başvurusu yapıldı.

Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller 25 Ekim'de gerçekleştirilecek kapanış töreninde açıklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile düzenlenen festivalle ilgili tüm gelişmelere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.