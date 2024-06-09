Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile 12 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.