Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile 12 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

09.06.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile 12 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, su baskını, Akdeniz, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:29:43. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement