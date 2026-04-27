12. Yargı Paketi'nde son durum: Af ve infaz düzenlemesi var mı?

12. Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan bir reform paketidir. Yaklaşık 38 maddeden oluşması beklenen paket henüz Meclis'e sunulmamıştır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, genel af veya özel bir af düzenlemesinin söz konusu olmadığını açıklamıştır. Pakette infaz sistemiyle ilgili kesinleşmiş bir madde bulunmamaktadır.

Paketin öne çıkan başlıkları arasında aile hukukunda boşanma süreçlerinin hızlandırılması, arabuluculuk kapsamının genişletilmesi, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, çocuk suçlarına yönelik yaptırımların artırılması ve yasa dışı bahis suçlarıyla mücadele yer almaktadır.

Noter yardımcılığı sistemi ve avukatlık haklarına yönelik iyileştirmeler de pakette değerlendirilmektedir. Paketin Meclis'e sunulma tarihi henüz netleşmemiştir.