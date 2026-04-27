12. Yargı Paketi'nde son durum: Af yok, çocuk suçlarına ağır cezalar geliyor

Milyonlarca vatandaşın takip ettiği 12. Yargı Paketi sürecinde gözler Meclis'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, genel af iddialarını reddederek, pakette infaz düzenlemesi olmayacağını, önceliklerinin yargıyı hızlandırmak olduğunu belirtti.

Gürlek, çocuk suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirileceğini, ağır suçlarda çocuklara da ağırlaştırılmış müebbet verilebileceğini söyledi. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunan çocuklar için AMATEM sürecinin tahliyeden 6 ay önce başlatılması planlanıyor.

Pakette avukatların özlük haklarının güçlendirilmesi, noterlik hizmetlerinde yenilikler ve boşanma davalarında arabuluculuk zorunluluğu gibi düzenlemeler yer alacak. Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulacağını ve yasalaşması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.