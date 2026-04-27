12. Yargı Paketi'nde son durum: Af yok, çocuk suçlarına ağır cezalar geliyor

27.04.2026 20:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde genel af olmayacağını, çocuk suçlarına yönelik ağırlaştırılmış müebbet dahil yeni düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Paketin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşın takip ettiği 12. Yargı Paketi sürecinde gözler Meclis'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, genel af iddialarını reddederek, pakette infaz düzenlemesi olmayacağını, önceliklerinin yargıyı hızlandırmak olduğunu belirtti.

Gürlek, çocuk suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirileceğini, ağır suçlarda çocuklara da ağırlaştırılmış müebbet verilebileceğini söyledi. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunan çocuklar için AMATEM sürecinin tahliyeden 6 ay önce başlatılması planlanıyor.

Pakette avukatların özlük haklarının güçlendirilmesi, noterlik hizmetlerinde yenilikler ve boşanma davalarında arabuluculuk zorunluluğu gibi düzenlemeler yer alacak. Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulacağını ve yasalaşması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Akın Gürlek, Güncel, Çocuk, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
