12 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet

Antalya'da 12 yıl önce işlenen cinayet, maktulün cep telefonuna takılan GSM hattının izini süren ekiplerce aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelendi.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü, cesedinin ise yakıldığı belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın olay sonrası kaybolan cep telefonunun izini sürdü.

Çalışmalar sonucunda Kocabıyık'a ait telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığı, telefonu kullanan kişinin Suriye uyruklu İ.İ. olduğu belirlendi.

HTS kayıtları ve teknik incelemelerde, İ.İ'nin telefonu kullanmaya başladığı gün olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen F.A. ve A.H. ile buluştuğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tanık beyanları ve baz istasyonu kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde A.H'nin, Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatta çalıştığı, olay günü kullanılan bazı telefon hatlarının da Kocabıyık'la aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gaziantep'te düzenlenen operasyonda A.H, İ.İ, A.H. ve A.H. gözaltına alındı. Suriye'de bulunduğu belirlenen F.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur ile Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014'te öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetlerinin aydınlatıldığını bildirmişti.