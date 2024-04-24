120 öğrenci 32 ülkenin kostümleriyle defile yaptı - Son Dakika
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120 öğrenci 32 ülkenin kostümleriyle defile yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 32 ülkenin kostümleriyle defile yaparak ülkeleri tanıttı. Velilerin de katıldığı defilede, öğrenciler kırmızı halıda gösteri yaptı. Etkinlik bir yıl boyunca hazırlanan şenlik kapsamında gerçekleştirildi.

24.04.2024 18:41
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120 öğrenci 32 ülkenin kostümleriyle defile yaptı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 120 öğrenci, 32 ülkenin kostümleriyle defile yapıp ülkeleri tanıttı.

Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulunda okuyan 120 öğrenci, yıl boyunca öğretmenlerinin yardımıyla öğrendikleri 32 ülkeyi tanıtan kostümlerle defile yaptı. Velilerin de katıldığı defile programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ülkeleri tanıtan kostümlerle gelen 120 öğrenci, kırmızı halıda defile gösterisi yaptı.

32 ülkenin kostümleriyle tanıtıldığı etkinliği bir yıl boyunca hazırladıklarını söyleyen Cumhuriyet Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Selin Hacıademoğlu, "Bugün dünya çocuk şenliğini kutladık. Okulumuzda eğitim gören 120 öğrenciyle toplam 32 ülkeyi tanıtan bir şenlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bir sene boyunca her hafta bir ülkeyi tanıttılar. Bugün de o tanıttıkları ve tanıdıkları ülkelerin kostümlerini giydiler. Program sonunda Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü bando ekibiyle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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