13 bin 610 polis adayı 25 Haziran'da mezun oluyor - Son Dakika
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13 bin 610 polis adayı 25 Haziran'da mezun oluyor

23.06.2026 10:54
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Polis Akademisi'ne bağlı okullarda eğitimini tamamlayan 13 bin 610 öğrenci, 25 Haziran'da düzenlenecek törenlerle mezun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin katılması beklenen törende 574 polis amiri ve 13 bin 36 polis memuru göreve başlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan 13 bin 610 öğrenci, 25 Haziran Perşembe günü düzenlenecek törenlerle mezun olacak.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde (PMYO) eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlenecek.

Bu kapsamda, PAEM'de eğitim gören 531'i Türk amir adayı, 43'ü de 11 farklı ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere 574 öğrenci mezun olacak.

Ayrıca, 23 POMEM'de eğitim gören 10 bin 604 öğrenci ile 7 PMYO'da eğitim gören 2 bin 432 öğrenci de mezuniyet heyecanı yaşayacak.

Böylece, 574'ü polis amiri, 13 bin 36'sı polis memuru olmak üzere 13 bin 610 öğrenci 25 Haziran Perşembe günü düzenlenecek törenlerle mezun olacak.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı bekleniyor

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törende, PAEM'de eğitim gören 531 Türk amir adayı ile 11 ülkeden 43 uluslararası öğrenci hazır bulunacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katılacağı törende ayrıca, PMYO müdürlüklerini temsilen Aydın PMYO ve Kırşehir PMYO'dan 545 öğrenci, POMEM müdürlüklerini temsilen de Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM ve Rize POMEM'den 697 öğrenci yer alacak.

Polis Akademisi Stadyumu'ndaki törene, 639'u kadın, 1177'si erkek olmak üzere toplam 1816 öğrenci katılacak.

Uluslararası öğrenciler arasında Gambiya'dan 2, Irak'tan 3, Kamboçya'dan 4, Kırgızistan'dan 1, Kongo Cumhuriyeti'nden 4, Maldivler'den 5, Moğolistan'dan 4, Ruanda'dan 5, Somali'den 6, Tacikistan'dan 1 ve Yemen'den 8 öğrenci bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 13 bin 610 polis adayı 25 Haziran'da mezun oluyor - Son Dakika

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