13 meslek örgütü T24 erişim engelini ağır saldırı saydı, geri alınmasını istedi - Son Dakika
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13 meslek örgütü T24 erişim engelini ağır saldırı saydı, geri alınmasını istedi

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13 meslek örgütü T24 erişim engelini ağır saldırı saydı, geri alınmasını istedi
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Basın Konseyi, DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında bulunduğu 13 meslek örgütü, T24 erişim engelini mesleğe ağır saldırı saydı. Ortak açıklamada kararın geri alınması istendi ve mesleği ve meslektaşları savunmaya devam edileceği belirtildi.

(ANKARA) - Aralarında Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da bulunduğu 13 meslek örgütü, T24 hakkında verilen erişim engeli kararına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, kararın geri alınması çağrısı yapılarak, "Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Gazetecilik meslek örgütleri, T24 haber portalı hakkında verilen erişim engeli kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasimizin, hukuk devleti ilkelerinin ve basın özgürlüğünün giderek aşındığı zor dönemlerden geçerken, ülkemizin en çok okunan, onlarca basın emekçisinin çalıştığı ve en köklü haber portallarından olan t24'ün dayanaksız gerekçelerle, hukuka ve anayasaya aykırı bir biçimde kapatılması kararını mesleğimize yönelik ağır bir saldırı olarak nitelendiriyoruz.

Kapatılmaya gerekçe olarak gösterilen 'Ailem Güvende' soruşturması, ilk günden itibaren basın ve ifade özgürlüğünü hedef almış, bir meslektaşımız tutuklanmış, haber sitelerinin, meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarına ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirilmiştir. t24 haber portalına yönelik kapatma kararı, iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok ağır bir ihlali olmasının yanı sıra yurttaşın haber alma hakkını doğrudan engellemektedir. Bu kararın ivedi biçimde geri alınması gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimize yönelik bu saldırıların karşısında mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz."

Ortak açıklamaya Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Basın Enstitüsü imza attı.

Kaynak: ANKA
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