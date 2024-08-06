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13 yaşındaki çocuk kendi elektronik oyuncaklarını imal ediyor

13 yaşındaki İhsan Uçar:

"Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor"

"İnternet yok, ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim"

"Bazıları oyuncaklarımın fiyatını soruyor, ama asla satmam diyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 13 yaşındaki İhsan Uçar, evinde internet olmamasına rağmen uzaktan kumandalı oyuncaklarını yapıyor. Sosyal medyada zaman kaybetmek yerine yeni ürünler ortaya koymak istediğini belirten Uçar, "Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor, açıkçası bunlarla oynamak daha iyi hissettiriyor" dedi.

Seyitgazi ilçesi kırsal Cevizli Mahallesi'nden İhsan Uçar, kendi elektronik oyuncaklarını yapıyor. Uçar, etrafında gördüğü traktör, greyder, otomobil gibi ilgisini çeken araçların doktorların kullandığı abeslang çubuğu ile şasi ve gövdesini imal ediyor. Evinde internet olmayan ve hiçbir sosyal medya hesabını kullanmadığını belirten İhsan Uçar, oyuncaklarına beyin takıp uzaktan kumanda ile onları kontrol edebiliyor. Uçar'ı hem parça hem de bilgi bakımından okuldaki öğretmenleri destekliyor. Evinde internet bulunmayan ve sosyal medyada vakit geçirmektense oyuncaklarını geliştirmeyi tercih ettiğini belirten13 yaşındaki İhsan Uçar, ileride mühendis olup kendi dronunu imal etmek istiyor.

"Evimizde internet yok ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim"

Oyuncaklarını nasıl yaptığını anlatan 13 yaşındaki İhsan Uçar, "Motoru kendi motorumuzdan esinlendim. Greyderi de okuldan gelirken şoförden görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Kendime de bir tane yaptım. Kendi oyuncaklarımı kendim üretirim. Evimizde internet yok ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim. Bunları Mehmet Emin hocam sağ olsun, o bana satın aldı. Bende bunların montaj işlemini başardım. Arkamda gördüğünüz traktör, arkasına araba taktığınız zaman taşları, kumları götürebiliyor, greyderim de kumları küreyebiliyor. Kimi insan fotoğrafını çekiyor, kimi insan da nasıl yaptın diyor. Bazıları da fiyatını soruyor ama asla satmam diyorum. Arazi ATV'si, tır, lokomotif, kepçeli traktörüm de var "dedi.

"Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor"

Öğretmenlerinden destek aldığını belirten ve sosyal medyada vakit geçirmektense bu tarz uğraşlara yönelmenin kendine daha iyi geldiğini belirten Uçar şöyle devam etti;

"Motorları, arabaları, çipleri Mehmet Emin hocam getiriyor. Müdür de sağ olsun onay veriyor. Bende dil çubuklarını marketten satın alıyorum ve montaj işlemini evde başarıyorum. Mühendis olmak istiyorum ve kendi dronumu kendim yapmak istiyorum. Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor, açıkçası bunlarla oynamak bana daha çok çekici geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Okul müdürüm Devrim hocama çok teşekkür ederim.