13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hükümlü A.D'nin Konak ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, A.D'yi yakaladı. Hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca, 75 fişek ve 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, 4 Şubat 2022'de Buca ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öğrenildi.
Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
