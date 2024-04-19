135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Denizaşırı Alıcıların Sayısında Artış

Güncel

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda denizaşırı alıcıların sayısında bir önceki döneme kıyasla artış görüldü.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting Cuma günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Perşembe günü itibarıyla etkinliğe katılan denizaşırı alıcıların sayısının geçen yılki fuarın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak yaklaşık 120.000'e ulaştığını belirtti.

Kanton Fuarı'nın çevrimiçi versiyonu bu yıl da faaliyet göstermeye devam etti. Guo, Perşembe günü itibarıyla 229 ülke ve bölgeden yaklaşık 294.000 denizaşırı alıcının çevrimiçi fuara katıldığını söyledi.

Denizaşırı alıcı akını bu yılki fuarın öne çıkan tek özelliği değil. Fuarda aynı zamanda yenilikçi ürünler sergileyen bir dizi yüksek teknoloji şirketi de yer alıyor. Fuarın ilk aşamasında 90.000'den fazla akıllı ürün sergilenirken, endüstriyel otomasyon ekipmanları ve yeni enerjili araçlarla ilgili ticari işlemler de bir önceki fuara kıyasla önemli ölçüde arttı.

Pazartesi günü başlayan 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması Cuma günü Guangzhou kentinde sona erdi. Fuarın ikinci aşaması 23-27 Nisan'da, üçüncü aşamasıysa 1-5 Mayıs tarihleri arasında aynı kentte düzenlenecek ve günlük tüketim malları, hediyelik eşya ve ev tekstili gibi ürünlerin sergilenmesine odaklanacak.

1957 yılında başlatılan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.