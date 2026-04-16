139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

GUANGZHOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen 139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde 32.000'den fazla işletmenin rekor katılımıyla başladı.

Organizatörlere göre fuara, akıllı giyilebilir cihazlar, ekran teknolojileri, tüketicilere yönelik insansız hava araçları, modüler evler ve bahçe ekipmanlarını kapsayan 9 yeni bölüm eklendi. Bu yıl sergi alanlarının sayısı ise 179'a yükseldi.